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14:14, 11 мая 2023Спорт

Медведева восхитила фанатов снимками с фотосессии в винтажном стиле

Фигуристка Евгения Медведева восхитила фанатов снимками с фотосессии в винтажном стиле

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась кадрами с фотосессии в винтажном стиле. Снимки опубликованы в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) спортсменки.

На фотографиях Медведева позирует в белом платье с рюшами и белых полупрозрачных перчатках. В волосах у 23-летней девушки заметны маленькие белые цветы. Снимки она сопроводила эмодзи «белое сердце».

Фанаты восхитились снимками, которые за час собрали более 5,5 тысячи лайков. «Что за красота», «Небесная ласточка», «Нежнятина», «Волшебная», — написали в комментариях подписчики.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.

Андрей Стрельцов
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