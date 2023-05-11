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13:19, 11 мая 2023Интернет и СМИ

Сообщение о продолжении мобилизации не нашло подтверждения

Информация о продолжении мобилизации в России не подтвердилась

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Сообщение о продолжении мобилизации в России не нашло подтверждения.

В посте Telegram-канала «Правозащитный экстремизм» сообщалось, что любые военные сборы и уточнение данных военкоматов будут использованы в качестве инструмента для призыва по мобилизации, который, как утверждает ресурс, носит скрытый характер.

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале военных сборов для граждан, которые пребывают в запасе. В указе уточняется, что запасники будут проходить военные сборы в Вооруженных силах (ВС) России, войсках национальной гвардии, а также органах госохраны и федеральной службы безопасности. Однако речи о мобилизации в указе не идет.

В действительности призыв по частичной мобилизации закончился в конце октября 2022 года. Призыв военнослужащих запаса на сборы, указ о котором подписал президент России не имеет отношения к мобилизации. Военные сборы в России проводятся ежегодно.

Telegram-канал «Правозащитный экстремизм» не ссылается на конкретные источники и заявляет о продолжении мобилизации без какого-либо документального или иного подтверждения. Таким образом, ресурс вводит аудиторию в заблуждение.

Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил, что военные сборы являются обычными учениями, длительность которых не превышает двух месяцев. Во время сборов, проходящих в воинских частях и на полигонах, граждане, в частности, помогают приводить в порядок боевую технику и проверяют ее готовность, рассказал эксперт. «Если бы это подразумевалось, то было бы прописано в указе», — подчеркнул он.

Член комитета нижней палаты парламента Евгений Лебедев также отметил, что сборы не надо путать с призывом в армию. «Участники проходят краткосрочный курс, маневровое обучение и восстанавливают навыки по своей воинской профессии. После этого их отпускают домой, на работу», — рассказал Лебедев.

Информация о продолжении мобилизации в России не приобрела широкое распространение в СМИ, однако была неоднократно опубликована в Telegram-каналах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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Олег Давыдов
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