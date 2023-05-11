Оззи Осборн решил избавиться от роскошной квартиры в Голливуде

Певец Оззи Осборн выставил на продажу квартиру в Лос-Анджелесе за $4,8 млн

Основатель группы Black Sabbath, британский рок-музыкант Оззи Осборн и его жена, телеведущая Шэрон Осборн, решили избавиться от роскошной квартиры в Лос-Анджелесе. Пара выставила недвижимость на продажу за 4,8 миллиона долларов (около 365,8 миллиона рублей), передает Dirt.

Объект располагается на десятом этаже в небоскребе Sierra Towers в Западном Голливуде. Здание круглосуточно охраняется, все жильцы имеют доступ к парковке, бассейну, SPA-зоне, фитнес-центру и конференц-залам. В этом же доме жильем владеют певица Шер, актрисы Сандра Буллок и Кортни Кокс, а также актеры Мэттью Перри и Адам Сэндлер.

Осборны приобрели квартиру весной 2014 года, после чего в ней поселилась их дочь Келли Осборн. Площадь объекта составляет 195 квадратных метров. Внутри есть две спальни, три ванные, просторная гостиная с выходом на балкон и примыкающая к ней столовая. Интерьер отличается наличием большого количества окон в пол и французских дверей.

В июне 2022 года Осборн выставил на продажу другой дом в Лос-Анджелесе — особняк в районе Хэнкок-парк. Музыкант попросил за недвижимость 18 миллионов долларов.