Попытки разных стран усадить Киев за стол переговоров объяснили

Политолог Жарихин заявил о попытках Запада склонить Украину к переговорам

Запад разочарован затягиванием контрнаступления Украины и по этой причине страну пытаются подтолкнуть к переговорам с Россией и обеспечить хотя бы короткую передышку на адекватных условиях, считает политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Вероятно, усадить Украину за стол переговоров хотят как раз ее западные друзья. Они видят, что, несмотря на всю материальную, финансовую поддержку, Украина так и не переходит к контрнаступлению. Значит, надо начинать переговоры, оттягивать время, получать передышку», — сказал Жарихин.

Он добавил, что Киев, в свою очередь, отказывается от переговоров, поскольку понимает, что подобная передышка может оказаться последней для нынешнего руководства страны. Одновременно с этим страна не может решиться перейти к контрнаступлению из-за значительных потерь.

У Украины просто не оказалось кадровых возможностей. Основная часть обученных войск выбита, а гнать в наступление необученных мобилизованных бессмысленно. Получается тупик Владимир Жарихин политолог

Жарихин также заметил разочарование Запада. Ведь государства сделали все возможное для того, чтобы поддержать Украину и ее контрнаступление: выполняли требования, поставляли оружие, обучали военных.

«Запад понимает, что, если не удается победить, надо хотя бы заключить перемирие, отсрочить поражение», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов заявил, что различные страны пытаются усадить Киев за стол переговоров с Москвой. Он подчеркнул, что если президент Украины Владимир Зеленский примет решение о переговорах с Россией, то только на условиях Киева.