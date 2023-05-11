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13:29, 11 мая 2023Мир

Стало известно о крупнейшей реорганизации НАТО со времен холодной войны

El Pais: НАТО завершает крупнейшую реорганизацию против угрозы РФ со времен холодной войны

Фото: Johan Nilsson / Reuters

Блок НАТО завершает стратегию крупнейшей реорганизации со времен холодной войны, направленной против российской угрозы. Об этом пишет испанская газета El Pais.

Как отмечают источники издания в Североатлантическом альянсе, «величайшая реорганизация со времен холодной войны» является новой архитектурой безопасности НАТО, выработанной в условиях новой геополитической реальности в Европе на фоне военного конфликта России и Украины.

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По данным El Pais, план военных реформ и возможных ответов на предполагаемые сценарии развития событий с учетом якобы существующей российской угрозы описан на более чем 4000 страниц. Предполагается, что этот план еще согласуют главы государств и правительств стран-членов НАТО на саммите в Вильнюсе в июле этого года.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что нельзя недооценивать Российскую армию в ходе конфликта на Украине. Глава альянса заявил, что российские силы смогли создать значительные оборонные рубежи, чтобы отразить планируемое контрнаступление ВСУ.

До этого Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готовился к противостоянию с Россией с 2014 года. «НАТО давно готовилась к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна. Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года», — уточнил он, добавив, что НАТО усилила военное присутствие на востоке альянса и начала вкладывать больше денег в оборону.

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Глеб Бажуткин
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