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22:25, 11 мая 2023Бывший СССР

Рогов прокомментировал сообщения о начале наступления ВСУ в Запорожье

Рогов назвал спокойной обстановку на линии соприкосновения в Запорожской области

Фото: Libkos / AP

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов не подтвердил информацию о начале полномасштабного наступления Украины, назвав спокойной обстановку на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По словам Рогова, признаков контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) не наблюдается. Это также подтвердили военные, стоящие на защите этих рубежей.

6 мая Рогов признал, что попытка контрнаступления ВСУ в Запорожье неизбежна. Он отметил, что украинские войска все активнее наносят ракетно-артиллерийские удары по населенным пунктам в прифронтовой территории региона.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что власти региона частично вывезут жителей 18 прифронтовых населенных пунктов, которые начали подвергаться усиленным обстрелам со стороны ВСУ.

Марина Совина
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