Рогов прокомментировал сообщения о начале наступления ВСУ в Запорожье

Рогов назвал спокойной обстановку на линии соприкосновения в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов не подтвердил информацию о начале полномасштабного наступления Украины, назвав спокойной обстановку на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По словам Рогова, признаков контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) не наблюдается. Это также подтвердили военные, стоящие на защите этих рубежей.

6 мая Рогов признал, что попытка контрнаступления ВСУ в Запорожье неизбежна. Он отметил, что украинские войска все активнее наносят ракетно-артиллерийские удары по населенным пунктам в прифронтовой территории региона.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что власти региона частично вывезут жителей 18 прифронтовых населенных пунктов, которые начали подвергаться усиленным обстрелам со стороны ВСУ.