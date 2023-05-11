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22:50, 11 мая 2023Спорт

Российский футболист-чемпион назвал преимущества смертной казни

Футболист Андрей Соломатин заявил, что при смертной казни в России воровали бы меньше

Фото: Hal Gatewood / Unsplash

Чемпион России по футболу в составе московского ЦСКА Андрей Соломатин назвал преимущества смертной казни. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Будь она у нас, думаю, страна жила бы лучше. Воровали бы меньше», — заявил спортсмен. Он обратил внимание на то, что в США до сих пор не отменили смертную казнь.

Соломатин выигрывал чемпионат России в 2003 году. Также он становился пятикратным обладателем Кубка России.

В апреле Конституционный суд России отклонил просьбу лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова об отмене моратория на смертную казнь в связи с несоответствием просьбы Федеральному конституционному закону. До этого сенатор Совфеда Андрей Клишас подчеркивал, что возвращение высшей меры наказания в стране возможно лишь при условии принятия новой конституции.

Андрей Стрельцов
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