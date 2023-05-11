Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:11, 11 мая 2023Россия

Украина обстреляла электроподстанцию в приграничном российском регионе

Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле электроподстанции в Теткино

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, в граничащем с Украиной российском поселке зафиксировали пять прилетов по электроподстанции. В результате обстрела оказалось нарушено электроснабжение, сообщил Старовойт, подчеркнув, что специалисты приступят к восстановлению повреждений,« как только позволит ситуация».

Днем ранее, 10 мая, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник ВСУ под Курском. Его обломки упали близ дома, оказались повреждены фасады дома и газовая труба. Никто не пострадал.

В тот же день Украина атаковала село Гуево Суджанского района. Пострадал мужчина, находившийся на строящемся защитном объекте.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Песков назвал Украину спонсором терроризма. В Кремле сочли попытку атаки со стороны Киева нападением на президента
Диетолог назвала способ сбросить набранный после майских праздников вес
Боец «Вагнера» оценил обстановку в Артемовске
Изъятую у приморских черных лесорубов технику передали на нужды СВО
Политолог объяснил решение Польши переименовать Калининград в Крулевец
Украина обстреляла электроподстанцию в приграничном российском регионе
Москвичи определили самый лучший вид фастфуда во времена СССР
Учительница пожизненно лишилась работы из-за секса с 16-летним учеником
Врач объяснил рождение седьмого ребенка у 79-летнего Роберта де Ниро
Сексолог назвала способ научиться получать оргазм при сексе с проникновением
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.