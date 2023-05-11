Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:26, 11 мая 2023Наука и техника

В России начали проработку миссии по доставке грунта с Венеры

РАН и «Роскосмос» начали проработку миссии по доставке грунта с Венеры

Фото: Роскосмос / РИА Новости

Российская академия наук (РАН) и «Роскосмос» начали проработку миссии по доставке грунта с Венеры. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным госкорпорации, миссия предполагает последовательный запуск поисково-возвратного и десантного космических аппаратов. В рамках программы, получившей название «Венера-В», планируется доставка на Землю венерианских образцов грунта, атмосферы и аэрозолей.

Материалы по теме:
Русская планета Объяснены аномальные результаты советской миссии к Венере
Русская планетаОбъяснены аномальные результаты советской миссии к Венере
28 июня 2017
Русская планета: как советские ученые смогли покорить Венеру
Русская планета:как советские ученые смогли покорить Венеру
16 ноября 2022

В ноябре 2021-го Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора «Роскосмоса», сообщил, что если Россия к 2030 году не запустит миссию к Венере, то «вывалится» из тройки космических держав.

В октябре 2021 года заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований (ИКИ) РАН Людмила Засова сообщила, что космический аппарат «Венера-Д» к соседней с Землей планете Солнечной системы планируется запустить 11 ноября 2029 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности
«ВКонтакте» провела первую в России масштабную продажу токенов за рубли
Перенос украинского контрнаступления объяснили
Москвичам рассказали о погоде на выходные
В ОКР высказались о критериях МОК по допуску россиян на турниры
Стали известны предварительные итоги переговоров по продлению зерновой сделки
Беспилотник взорвался у белгородского села
Россиянкам назвали способ сохранить подтянутое тело после 40 лет
Подсчитано число погибших в ходе протестов в Пакистане
Замминистра российского региона уличили в получении девяти миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.