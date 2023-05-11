В России начали проработку миссии по доставке грунта с Венеры

РАН и «Роскосмос» начали проработку миссии по доставке грунта с Венеры

Российская академия наук (РАН) и «Роскосмос» начали проработку миссии по доставке грунта с Венеры. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным госкорпорации, миссия предполагает последовательный запуск поисково-возвратного и десантного космических аппаратов. В рамках программы, получившей название «Венера-В», планируется доставка на Землю венерианских образцов грунта, атмосферы и аэрозолей.

В ноябре 2021-го Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора «Роскосмоса», сообщил, что если Россия к 2030 году не запустит миссию к Венере, то «вывалится» из тройки космических держав.

В октябре 2021 года заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований (ИКИ) РАН Людмила Засова сообщила, что космический аппарат «Венера-Д» к соседней с Землей планете Солнечной системы планируется запустить 11 ноября 2029 года.