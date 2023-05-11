В Грузии пообещали не допустить ксенофобии в отношении русских

Глава правящей партии Грузии Кобахидзе: мы не допустим ксенофобии в отношении русских

Власти Грузии не допустят ксенофобии в отношении российских граждан в случае увеличения их потока в страну после решения России о возобновлении авиасообщения между странами, пообещал глава правящей партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Об этом он заявил в эфире телеканала IMEDI.

По его словам, несмотря на ксенофобские акции со стороны грузинской оппозиции, ситуация находится под контролем и национальным интересам республики ничего не угрожает. «Мы также не допустим проведения этнических ксенофобских кампаний, в Грузии нет места ксенофобии. Грузия гордится своей толерантностью…», — подчеркнул Кобахидзе.

Он напомнил, что в прошлом году оппозиция предприняла попытки посеять панику в стране в связи с якобы большим притоком россиян после начала украинского конфликта, затем во время туристического сезона, а после на фоне объявленной в России частичной мобилизации. «Во всех трех случаях сеяли панику, что являлось спекуляцией и ксенофобской кампанией», — заявил политик.

10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для отечественных авиакомпаний, а российский МИД отменил рекомендации гражданам воздержаться от поездок в страну. Кроме того, Путин также отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии.