iPhone 14 Plus рекордно подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 14 Plus в России снизилась до 70 тысяч рублей

На российском рынке подешевел новый смартфон Apple. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что стоимость iPhone 14 Plus снизилась до 70-75 тысяч рублей. На старте продаж — осенью 2022 года — аппарат был оценен в 95 тысяч. Таким образом, смартфон рекордно подешевел — примерно на 20 тысяч рублей.

14 Plus вышел с 6,7-дюймовым OLED-дисплеем, процессором Apple A15 Bionic, 6 гигабайтами оперативной памяти, двойной камерой с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Телефон получил аккумулятор емкостью 4323 миллиампер-часа, биометрический сенсор Face ID, NFC, стереодинамики.

Подешевевшее устройство имеет дисплей такого же размера, что и флагманский iPhone 14 Pro Max. Однако топовый аппарат Apple отличается наличием режима Always-On Display и частоты 120 герц, продвинутого процессора A16 Bionic, тройной камеры с объективами разрешением 48, 12 и 12 мегапикселей.

В начале мая стало известно, что стоимость iPhone 14 Pro достигла 105 тысяч рублей. На старте продаж топовый смартфон оценивали в 120 тысяч рублей.