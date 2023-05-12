Аршавин поделился воспоминаниями о победе над Нидерландами на Евро-2008

Андрей Аршавин рассказал, что расплакался после победы над Нидерландами на Евро-2008

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о победном матче с Нидерландами на Евро-2008. Его слова передает Sports.ru.

Аршавин рассказал, что матч получился физически тяжелым. Перед овертаймом он подошел к тренерам и сказал, что «не может не то что бежать — стоять». «Сразу после свистка я заплакал, хотя мне это не слишком свойственно. Представил карту России: огромный участок Земли счастлив благодаря нам, ребятам, от которых никто ничего не ждал», — добавил футболист.

В четвертьфинальном матче турнира россияне обыграли сборную Нидерландов со счетом 3:1. Команды не выявили победителя в основное время (1:1). В овертайме Аршавин отдал голевую передачу на Дмитрия Торбинского, а после отличился сам, пробив между ног вратарю Эдвину Ван дер Сару.

За сборную России Аршавин выступал с 2002-го по 2012-й. Вместе с национальной командой он завоевал бронзовые медали Евро-2008. Игрок также был включен в символическую сборную турнира. Всего за сборную России Аршавин провел 75 матчей, забив 17 мячей.