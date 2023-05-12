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17:42, 12 мая 2023Мир

Блинкен подтвердил планы первого замгоссекретаря США покинуть пост

Энтони Блинкен подтвердил, что первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман покинет пост

Фото: Carlos Barria / Pool / Reuters

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман действительно намерена покинуть пост. Эту информацию подтвердил глава Госдепартамента Энтони Блинкен, передает Reuters.

«Наша нация теперь в большей безопасности, а наши партнерские отношения стали более прочными благодаря ее [Шерман] лидерству», — заявил он.

О том, что Шерман планирует подать в отставку, ранее сообщил CNN со ссылкой на источники. Уточнялось, что она покинет пост летом. На данный момент неизвестно, кто станет преемником Шерман.

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Шерман на пост первого заместителя госсекретаря в апреле 2021 года. Она стала первой женщиной, назначенной на эту должность.

Ранее президент США Джо Байден решил заменить главу Объединенного комитета начальника штабов ВС США генерала Марка Милли. На его пост планируется назначить генерала ВВС Чарльза Брауна-младшего. Если генерал Браун будет выдвинут и утвержден Сенатом, два чернокожих американца впервые возглавят Пентагон.

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Алина Гончарова
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