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13:11, 12 мая 2023Спорт

Стали известны подробности смертельной аварии с экс-футболистом «Спартака»

«112»: погибший в аварии во время уличных гонок экс-футболист Каракин не был пристегнут
СюжетАвария на Минском шоссе

Кадр: Telegram-канал 112

Стали известны подробности аварии, в которой погиб бывший футболист «Спартака» и «Динамо» Александр Каракин. Их приводит Telegram-канал «112».

По информации источника, экс-игрок столичных клубов не был пристегнут. Предварительно, причиной смертельного ДТП стало то, что на автомобиле были установлены шины, предназначенные для гонок на треках.

«112» также сообщает, что в больнице медики диагностировали у 32-летнего Каракина перелом черепа, ребер, бедренной кости и гемопневмоторакс. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.

Авария произошла в ночь на 12 мая около подмосковного поселка Лесной Городок на Минском шоссе. В автомобиле находился еще один человек, оператор. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Каракин — воспитанник московского «Спартака». Он выступал за молодежные команды красно-белых и «Динамо», а также играл за подмосковные «Химки». В 2018 году Каракин завершил профессиональную карьеру.

Дарья Коршунова
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