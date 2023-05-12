В Южной Корее стартовали масштабные учения с участием 60 самолетов

Yonhap: в Южной Корее стартовали масштабные учения Soaring Eagle с участием 60 самолетов

В Южной Корее 12 мая на военной базе в городе Чхонджу стартовали масштабные регулярные учения Soaring Eagle с участием около 60 самолетов, в том числе истребителей F-35A. Об этом сообщает агентство Yonhap News Agency.

Данные маневры продлятся до 19 мая, в них примут участие примерно 260 человек. Как пишут журналисты, кроме F-35A, в учениях задействованы истребители F-15K, KF-16. Тренировки включают в себя проникновение сил специального назначения «противника» или его авиации на территорию Южной Кореи, а также «запуск» крылатой ракеты.

Ранее сообщалось, что Южная Корея и США в конце мая начнут крупнейшие в истории двусторонних отношений совместные военные учения, которые продлятся три недели. Как уточнялось, в маневрах примут участие истребители, боевые вертолеты AH-64E Apache, реактивные системы залпового огня, корейские танки K2 Black Panther.

В ответ на это обозреватель Центрального телеграфного агентства КНДР Чхве Чжу Хен выступил с обвинениями в адрес Вашингтона из-за того, что он предпринимает попытки превратить Южную Корею в свой ядерный аванпост. По мнению журналиста, Штаты стремятся найти предлог для того, чтобы на постоянной основе разместить на Корейском полуострове атомную подводную лодку, а также другие стратегические вооружения