Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:39, 12 мая 2023Мир

В Южной Корее стартовали масштабные учения с участием 60 самолетов

Yonhap: в Южной Корее стартовали масштабные учения Soaring Eagle с участием 60 самолетов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Южной Корее 12 мая на военной базе в городе Чхонджу стартовали масштабные регулярные учения Soaring Eagle с участием около 60 самолетов, в том числе истребителей F-35A. Об этом сообщает агентство Yonhap News Agency.

Данные маневры продлятся до 19 мая, в них примут участие примерно 260 человек. Как пишут журналисты, кроме F-35A, в учениях задействованы истребители F-15K, KF-16. Тренировки включают в себя проникновение сил специального назначения «противника» или его авиации на территорию Южной Кореи, а также «запуск» крылатой ракеты.

Ранее сообщалось, что Южная Корея и США в конце мая начнут крупнейшие в истории двусторонних отношений совместные военные учения, которые продлятся три недели. Как уточнялось, в маневрах примут участие истребители, боевые вертолеты AH-64E Apache, реактивные системы залпового огня, корейские танки K2 Black Panther.

В ответ на это обозреватель Центрального телеграфного агентства КНДР Чхве Чжу Хен выступил с обвинениями в адрес Вашингтона из-за того, что он предпринимает попытки превратить Южную Корею в свой ядерный аванпост. По мнению журналиста, Штаты стремятся найти предлог для того, чтобы на постоянной основе разместить на Корейском полуострове атомную подводную лодку, а также другие стратегические вооружения

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России опровергло сообщения о прорыве обороны в зоне СВО. Что происходит на линии боевого соприкосновения?
ФСБ сообщила о первом в России приговоре за срыв гособоронзаказа
Россиянин украл ограду с могилы участника СВО и поставил на могиле знакомой
В Южной Корее стартовали масштабные учения с участием 60 самолетов
Развеян один из самых популярных мифов о сексе
В Москве произошла массовая отмена рейсов
На российской трассе столкнулись школьный автобус и легковая машина
Специалист назвал частую причину проблем с зарядкой смартфона
На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении празднования Дня Победы
США захотели снизить напряженность в отношениях с Китаем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.