Лавров заявил о проведении СВО в соответствии с Уставом ООН

Лавров заявил, что Россия проводит СВО на Украине в соответствии с Уставом ООН

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине в соответствии с Уставом ООН. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Специальная военная операция проводится на основании статьи 51 Устава ООН, предусматривающей право на индивидуальную и коллективную самооборону, о чем своевременно был уведомлен Совет безопасности ООН», — уточнил министр.

Ранее Лавров заключил, что конфликт на Украине нельзя решить, только заморозив линию соприкосновения в Донбассе. Он подчеркнул, что текущий кризис возник из-за действий США по накачиванию Украины оружием для противостояния с Москвой.