Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:29, 12 мая 2023Мир

Лавров заявил о проведении СВО в соответствии с Уставом ООН

Лавров заявил, что Россия проводит СВО на Украине в соответствии с Уставом ООН

Фото: Reuters

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине в соответствии с Уставом ООН. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Специальная военная операция проводится на основании статьи 51 Устава ООН, предусматривающей право на индивидуальную и коллективную самооборону, о чем своевременно был уведомлен Совет безопасности ООН», — уточнил министр.

Ранее Лавров заключил, что конфликт на Украине нельзя решить, только заморозив линию соприкосновения в Донбассе. Он подчеркнул, что текущий кризис возник из-за действий США по накачиванию Украины оружием для противостояния с Москвой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Командующий Черноморским флотом рассказал об ударах «Калибрами» по объектам ВСУ
Петербургский пенсионер попал в реанимацию после столкновения с велосипедистом
Стали известны подробности о состоянии госпитализированного режиссера Панфилова
В США подали иск на администрацию Байдена из-за мигрантов
Военкор объяснил задержку наступления ВСУ ударами российской авиации
В правительстве не поддержали поправки в законопроект о мобилизации
Глава чемпионата Испании назвал первый шаг к возвращению Месси в «Барселону»
В Госдуме высказались об идее организовать военные сборы для неслуживших россиян
Участник популярного шоу на ТНТ объяснил закрытие проекта
Россиянка объяснила причину убийства четырехлетнего сына
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.