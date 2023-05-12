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18:06, 12 мая 2023Бывший СССР

В Азербайджане сообщили о минометном обстреле со стороны Армении

Минобороны Азербайджана сообщило о минометных обстрелах позиций со стороны Армении

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Минобороны Азербайджана сообщило о минометном обстреле позиций Вооруженных сил (ВС) республики со стороны Армении. Об этом сообщает ТАСС.

«12 мая в 17:15 (16:15 по московскому) подразделения Вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечярского района, подвергли минометному обстрелу противоположные позиции азербайджанской армии», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что подразделения ВС Азербайджана принимают «адекватные ответные меры».

Ранее Минобороны Армении сообщило об обстреле со стороны Азербайджана в направлении села Сотк Гегаркуникской области, который начался рано утром 11 мая. По данным ведомства, в результате атаки были ранены четверо военнослужащих.

Позже Баку заявил, что из-за столкновений на границе погиб военнослужащий азербайджанской армии.

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Алевтина Запольская
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