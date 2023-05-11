Азербайджан заявил о погибшем при столкновении на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана сообщило о погибшем при столкновении на границе с Арменией

Азербайджанская армия потеряла своего бойца при боестолкновении на границе с Арменией. Об одном погибшем сообщили в Минобороны Азербайджана, пишет ТАСС.

По данным ведомства, из-за «намеренной провокации» Армении погиб военный Орхан Новрузализаде. Он нес сверхсрочную действительную службу в рядах армии Азербайджана.

В четверг, 11 мая, в Армении сообщили о росте числа раненых из-за обстрела со стороны Азербайджана. Уже известно о четырех пострадавших.

Ранее армянское оборонное ведомство также заявило об обстреле со стороны Азербайджана. По данным армянской стороны, азербайджанские военные открыли огонь из артиллерийских и минометных средств в направлении села Сотк. В Минобороны Армении также отметил, что Азербайджан обстрелял автомобиль скорой помощи. В тот момент в машине находился армянский военный.

Несмотря на продолжающиеся обстрелы на границе, 10 мая стала известна дата переговоров Армении и Азербайджана по урегулированию конфликта. По данным главы армянского министерства иностранных дел Мнацакана Сафаряна, встреча запланирована на 19 мая. При этом ранее секретарь армянского Совбеза Армен Григорян заявил, что прогресс в переговорном процессе с Азербайджаном отсутствует.