Уничтожение неопознанного объекта системой ПВО под Белгородом сняли на видео

Shot опубликовал кадры уничтожения неопознанного объекта системой ПВО под Белгородом

В сети появились кадры уничтожения неопознанного объекта российской системой противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской области. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи видно вспышку в небе и падающий на землю объект продолговатой формы.

Как пишут авторы поста, летательный аппарат был сбит в ночь на 12 мая. По одной из версий, это могла быть ракета Вооруженных сил Украины, по второй — беспилотник самолетного типа. В данный момент специалисты изучают обломки устройства.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал о взрыве двух беспилотников над частным сектором в Белгородской области. По его словам, оказались повреждены один автомобиль и два жилых дома, в них выбиты окна и посечены забор. Никто не пострадал.

Позже в сети появились кадры с одним из взорвавшихся беспилотников. На записи видно лежащие на асфальте обломки дрона, среди которых можно различить крылья летательного аппарата.

