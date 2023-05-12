Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:59, 12 мая 2023Россия

Уничтожение неопознанного объекта системой ПВО под Белгородом сняли на видео

Shot опубликовал кадры уничтожения неопознанного объекта системой ПВО под Белгородом
СюжетРабота систем ПВО:

В сети появились кадры уничтожения неопознанного объекта российской системой противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской области. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи видно вспышку в небе и падающий на землю объект продолговатой формы.

Как пишут авторы поста, летательный аппарат был сбит в ночь на 12 мая. По одной из версий, это могла быть ракета Вооруженных сил Украины, по второй — беспилотник самолетного типа. В данный момент специалисты изучают обломки устройства.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал о взрыве двух беспилотников над частным сектором в Белгородской области. По его словам, оказались повреждены один автомобиль и два жилых дома, в них выбиты окна и посечены забор. Никто не пострадал.

Позже в сети появились кадры с одним из взорвавшихся беспилотников. На записи видно лежащие на асфальте обломки дрона, среди которых можно различить крылья летательного аппарата.

Зураб Дарахвелидзе
Обсудить
Последние новости
Система ПВО сбила крупный неопознанный объект под Белгородом
МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Беременная Рианна снялась в откровенном образе для своего бренда
На Украине заявили о праве на удары по территории России
Генпрокуратуру попросили признать солиста группы «Би-2» иноагентом
Россиян захотели наделить правом скрывать факт о давнем банкротстве
В России оценили способность Китая склонить Украину к миру
Стали известны подробности смертельной аварии с экс-футболистом «Спартака»
В России назвали основного кандидата для обмена с США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.