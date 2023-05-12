Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анетт Контавейт
0:2
Завершен
Людмила Самсонова
Рим (ж)
Карен Хачанов
1:2
Завершен
Грегуар Баррер
Рим (м)
Роман Сафиуллин
2:0
Завершен
Себастьян Корда
Рим (м)
Лиза Пигато
0:2
Завершен
Дарья Касаткина
Рим (ж)
Зенит
72:77
Завершен
ЦСКА
Единая лига ВТБ|За 3-е место
Лос-Анджелес Лейкерс
Завтра
05:00 (Мск)
Голден Стэйт Уорриорз
НБА - плей-офф|1/2 финала - Запад. 6-й матч
Эмиль Руусувуори
Завтра
17:00 (Мск)
Даниил Медведев
Рим (м)
Андрей Рублёв
Завтра
12:00 (Мск)
Алекс Молчан
Рим (м)
21:17, 12 мая 2023Спорт

Овечкин назвал знаменитостей из своей телефонной книжки

Хоккеист Овечкин назвал Фетисова и Федорова самыми знаменитыми людьми в телефонной книжке

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» назвал знаменитостей из своей телефонной книжки.

Хоккеист заявил, что к самым знаменитым людям относятся двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов и главный тренер московского ЦСКА, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров. Также он назвал актера Дениса Никифорова.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году. Со сборной России Овечкин трижды побеждал на чемпионатах мира.

Фетисов побеждал на Играх 1984 года и 1988-го. На данный момент он является депутатом Госдумы. Сергей Федоров трижды становился обладателем Кубка Стэнли, будучи игроком «Детройт Ред Уингс». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он дважды завоевывал Кубок Гагарина в качестве тренера ЦСКА.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Минобороны прокомментировало рассылку фейковых электронных повесток россиянам
В Европе пригрозили Китаю осложнением отношений из-за Украины
Овечкин назвал знаменитостей из своей телефонной книжки
Зеленский тайно предупредил Запад о судьбе контрудара ВСУ
Украина за семь часов выпустила более 100 снарядов по населенным пунктам ДНР
В Госдуме предложили конфисковать активы Бельгии в России
В Херсонской области назначили первых финалистов конкурса «Лидеры возрождения»
Обнаружен загадочный источник радиовсплесков с инверсией магнитного поля
Выручка крупнейшего производителя микросхем в Китае упала впервые за три года
Стало известно о ликвидации грузинского наемника в зоне СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.