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05:53, 12 мая 2023Культура

Подруги избитой актрисы «Улиц разбитых фонарей» поделились версией случившегося

Подруги актрисы «Тайн следствия» Гридасовой допустили ее избиение на Апраксином дворе
Марина Гридасова

Марина Гридасова. Кадр из сериала «Тайны следствия»

Подруги актрисы Марины Гридасовой, которую нашли избитой и без сознания на территории Апраксиного двора в Санкт-Петербурге, поделились с «Комсомольской правдой» своей версией случившегося.

«Вероятно, ее могли затащить на Апрашку и там избить. Она живет напротив Сенного рынка, это все рядом», — допустили близкие актрисы сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». При этом они отметили, что Гридасова всегда делала покупки в других магазинах, не на рынках.

Говоря о состоянии актрисы, они сообщили, что у нее сотрясение мозга, сломана челюсть, «очень слабенько говорит». Врачи пообещали перевести пациентку в обычную палату через два-три дня.

Ранее сообщалось, что Марину Гридасову перевели из шоковой в ожоговую реанимацию. У 63-летней женщины переохлаждение, воспаление легких и пневмония.

Актрису Марину Гридасову, ранее считавшуюся пропавшей без вести, нашли во дворе у ее дома на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге. 1 мая она вышла из своей квартиры и не вернулась. Женщину нашли голой в Апраксином дворе в день пропажи, ее никто не смог ее опознать, а она сама была без сознания.

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Марина Совина
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