Подруги избитой актрисы «Улиц разбитых фонарей» поделились версией случившегося

Подруги актрисы «Тайн следствия» Гридасовой допустили ее избиение на Апраксином дворе

Подруги актрисы Марины Гридасовой, которую нашли избитой и без сознания на территории Апраксиного двора в Санкт-Петербурге, поделились с «Комсомольской правдой» своей версией случившегося.

«Вероятно, ее могли затащить на Апрашку и там избить. Она живет напротив Сенного рынка, это все рядом», — допустили близкие актрисы сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». При этом они отметили, что Гридасова всегда делала покупки в других магазинах, не на рынках.

Говоря о состоянии актрисы, они сообщили, что у нее сотрясение мозга, сломана челюсть, «очень слабенько говорит». Врачи пообещали перевести пациентку в обычную палату через два-три дня.

Ранее сообщалось, что Марину Гридасову перевели из шоковой в ожоговую реанимацию. У 63-летней женщины переохлаждение, воспаление легких и пневмония.

Актрису Марину Гридасову, ранее считавшуюся пропавшей без вести, нашли во дворе у ее дома на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге. 1 мая она вышла из своей квартиры и не вернулась. Женщину нашли голой в Апраксином дворе в день пропажи, ее никто не смог ее опознать, а она сама была без сознания.

