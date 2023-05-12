Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:48, 12 мая 2023Интернет и СМИ

Польше предрекли катастрофу после поражения Украины

Myśl Polska: США оставят Польшу один на один с Россией после поражения Украины

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

После поражения Украины США оставят Польшу один на один с Россией, так как Штаты будут находиться в вооруженном конфликте с Китаем. Такую судьбу стране предрекло издание Myśl Polska.

«Мы можем видеть, что на поле боя Украина не побеждает, и, кажется, шансов победить у нее все меньше», — подчеркнули в статье журналисты.

По мнению обозревателей, США хотят полностью ослабить Россию во всех сферах конфликтом на Украине, но КНР этого не допустит. Активное участие Пекина в политических действиях на Украине превращает его из регионального в глобального игрока. Этот переломный момент негативно отразится на Польше, предположили авторы материала.

В статье также говорится, что Польша уже находится в состоянии конфликта с Россией из-за всей военной поддержки, направленной на Украину. Однако на этот раз Соединенные Штаты не смогут помочь Варшаве, как Киеву, так как Вашингтон будет занят вооруженным сражением столкновением с Китаем, резюмировали журналисты.

Ранее вице-премьер и глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что через два года польская армия станет сильнейшей в Европе. По словам министра, цель Варшавы — создать сильную польскую армию, чтобы «Россия не решилась напасть на страну».

В свою очередь, обозреватель издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten Рональд Баразон предупредил Польшу об опасности провокаций против России. По его словам, они могут привести к военному столкновению с тяжелыми последствиями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны опровергло заявления о прорыве обороны в зоне СВО
Трамп обжаловал вердикт по делу о попытке изнасилования журналистки
Польше предрекли катастрофу после поражения Украины
Активисты в Вильнюсе облили кетчупом Шендеровича
Центробанк описал сценарий восстановления российской экономики
Названы финалисты «Евровидения-2023»
Минобороны сообщило об активных действиях российских военных в Авдеевке
Нашествие насекомых в Москве попало на видео
Разработана капсула для исследования пищеварительного тракта
В Белом доме прокомментировали телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.