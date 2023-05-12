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13:17, 12 мая 2023Ценности

Беременная Рианна снялась в откровенном образе для своего бренда

Беременная певица Рианна снялась в нижнем белье для своего бренда Savage x Fenty

Фото: @badgalriri

Барбадосская певица Рианна снялась в откровенном образе для своего модного бренда Savage x Fenty. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 35-летняя беременная знаменитость позирует в офисном помещении в комплекте нижнего белья черного цвета, состоящем из бюстгальтера и атласных мини-шорт. Также исполнительница примерила для съемки босоножки на высоком каблуке.

Фото: @badgalriri

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более шести миллионов лайков. «Королева», «Есть сомнения в ее беременности, потому что ее тело выглядит потрясающе», «Слишком красивая», «Идеальная фигура даже в беременность», «Невероятная», — высказывались они.

В феврале стало известно, что исполнительница беременна вторым ребенком. Слухи о пополнении в семье артистки и хип-хоп-исполнителя появились после Супербоула, где поклонники заметили округлившийся живот Рианны. Сроки беременности, а также пол будущего ребенка не сообщаются.

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Мария Винар
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