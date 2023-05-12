В Германии назвали способное помешать контрнаступлению ВСУ российское оружие

Bild: российские планирующие авиабомбы УПАБ-1500Б могут помешать контрнаступлению ВСУ

Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке назвал способное помешать контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) российское оружие. В материале, опубликованном на сайте издания, он сообщил, что для этих целей Россия задействовала высокоточные планирующие авиабомбы УПАБ-1500Б.

Репке напомнил, что мощнейшие боеприпасы массой 1500 килограммов впервые были представлены на выставке вооружения в 2019 году. В 2023-ом российские войска стали применять их в ходе спецоперации. В частности, такие снаряды используют на юге Украины, где, как полагают некоторые эксперты, в скором времени должно начаться контрнаступление ВСУ.

По мнению обозревателя, на данном направлении российская сторона применяет самое современное оружие и наносит удары по украинским складам, чтобы уничтожить как можно больше западной техники и помешать ВСУ пойти в атаку.

Репке также объяснил, что при использовании УПАБ-1500Б летчикам не нужно лететь непосредственно в район цели, так как бомба выпускается с расстояния до 50 километров. Ее движения корректируются во время полета, а разброс составляет не более нескольких десятков метров.

12 мая военный эксперт Эд Арнольд в материале для The Guardian сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский планирует начать контрнаступление ВСУ в южном направлении из-за политического значения Крыма.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление откладывается, поскольку армии понадобится больше времени для подготовки. По его словам, с имеющимися техническими ресурсами украинские войска могли бы продвигаться вперед и добиваться успехов, но рискуют потерять много бойцов.

