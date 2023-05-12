В Госдуме высказались об идее организовать военные сборы для неслуживших россиян

Депутат Швыткин поддержал идею организовать военные сборы для неслуживших россиян

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин поддержал идею призыва неслуживших россиян на военные сборы. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему, по его мнению, инициативу необходимо рассмотреть.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев допустил, что военнообязанных россиян, не проходивших срочную службу, могут призвать на отдельные сборы, где они получат военно-учетную специальность.

По его словам, даже если граждане вышли из призывного возраста, но не вышли из мобилизационного резерва, их могут призвать для того, чтобы обучить.

«На мой взгляд, предложение Соболева имеет под собой основу. Я считаю, что каждый мужчина должен уметь защищать свою Родину. Соответственно, иметь какую-либо военную специальность, будь то стрелок, наводчик-оператор, механик-водитель и так далее», — заявил Швыткин.

При этом депутат отметил, что идея призыва неслуживших ранее россиян должна быть закреплена законодательно в рамках правового поля, учитывая индивидуальные особенности каждого гражданина: семейное положение, состояние здоровья и так далее.

Есть сборы по военно-учетной специальности, и если есть необходимость восполнить дефицит той или иной специальности, можно призывать тех, кто ее не имеет и не служил в армии. Они будут овладевать этой специальностью на сборах Юрий Швыткин депутат Госдумы

Также парламентарий рассказал, что срок всех сборов в России регламентирован указом президента страны Владимира Путина.

«Все сборы у нас длятся не более двух месяцев. Первоначальными навыками за это время овладеть можно. Но закрепить эти навыки за этот период времени будет достаточно непросто», — заключил Швыткин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы в 2023 году. Согласно документу, они будут проходить в Вооруженных силах (ВС) России, войсках национальной гвардии, органах госохраны и Федеральной службы безопасности.