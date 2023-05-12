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09:55, 12 мая 2023Культура

Актриса «Улиц разбитых фонарей» пришла в сознание и произнесла первые слова

Актриса «Улиц разбитых фонарей» Гридасова пришла в сознание и произнесла первые слова

Кадр: сериал «Тайны следствия»

Актриса Марина Гридасова, которую нашли избитой и без сознания на территории Апраксиного двора в Санкт-Петербурге, пришла в сознание и в первую очередь произнесла слова благодарности всем причастным к ее поискам и спасению. Об этом «Пятому каналу» рассказала близкая подруга артистки, пожелавшая не раскрывать свою личность.

«Она сказала "спасибо", когда врач передал, что ее все искали. Она сказала тихо: "Спасибо!". Вот и все», — сообщила приятельница звезды сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

Подруга 63-летней актрисы добавила, что в настоящий момент почти нет сведений о состоянии ее здоровья и последствиях полученных травм. Отмечается, что такую информацию сотрудники медицинских учреждений могут передать только родственникам. По словам собеседницы «Пятого канала», к знаменитости пытался попасть ее троюродный брат.

Ранее стало известно, что Гридасову перевели из шоковой в ожоговую реанимацию. У пожилой женщины диагностировано переохлаждение, воспаление легких и пневмония. По предварительным данным, Гридасова была избита — у нее обнаружено сотрясение мозга и перелом челюсти.

Российскую актрису Марину Гридасову, ранее считавшуюся пропавшей без вести, нашли во дворе у ее дома на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Отмечается, что 1 мая она вышла из своей квартиры и не вернулась. Артистку обнаружили голой в Апраксином дворе в день пропажи, ее никто не смог опознать, а она сама была без сознания.

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Сергей Равин
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