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20:58, 12 мая 2023Экономика

Выручка крупнейшего производителя микросхем в Китае упала впервые за три года

Выручка крупнейшего производителя чипов в Китае SMIC упала впервые за три года

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Крупнейший производитель чипов Китая — Semiconductor Manufacturing International (SMIC) — сообщил о первом квартальном падении выручки за три года, пишет CNBC. Эксперты объясняют такую динамику избытком чипов на мировом рынке в сочетании с низким спросом, а также влиянием санкций США.

Выручка SMIC в первом квартале года составила 1,46 миллиарда долларов, что на 20,6 процента меньше прошлогоднего показателя. В последний раз компания фиксировала снижение продаж лишь в третьем квартале 2019 года. Чистая прибыль упала на 48 процентов, до 231,1 миллиона долларов.

SMIC называют главной надеждой полупроводниковой промышленности Китая. По словам экспертов, это единственная компания в стране, которая может составить достойную конкуренцию тайваньской TSMC и корейской Samsung.

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Однако ее технологии по-прежнему на годы отстают от ведущих компаний. В 2020 году США внесли SMIC в черный список, после чего компания лишилась доступа к ключевым инструментам для производства самых передовых полупроводников. Дополнительный удар нанесли масштабные экспортные ограничения, введенные Вашингтоном в прошлом году. Минторг США запретил поставлять в Китай американское оборудование и технологии для создания микросхем.

Однако, отмечает CNBC, даже вопреки санкциям китайской компании удалось добиться рекордной выручки в 2022 году. Плохие результаты компании в начале 2023-го объясняются скорее проблемами на мировом рынке чипов — избытком предложения и сниженным спросом. Эти трудности ударили по компаниям всей отрасли — например, прибыль Samsung, крупнейшего в мире производителя микросхем памяти, в первом квартале также показала резкое снижение.

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Софья Ермакова
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