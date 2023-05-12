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15:02, 12 мая 2023Культура

Раскрыты подробности пропажи актрисы из «Улиц разбитых фонарей»

Раскрыты подробности пропажи актрисы Гридасовой из «Улиц разбитых фонарей»

Кадр: СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ / YouTube

Стали известны подробности пропажи актрисы Марины Гридасовой, которую нашли избитой и без сознания на территории Апраксиного двора в Санкт-Петербурге. Подробности публикует «Комсомольская правда».

Сообщается, что полицейские и медики выдвинули несколько версий того, что могло произойти с артисткой. «Гридасова пила, причем давно и очень сильно, увлеченно. И в день пропажи, предположительно, она пошла в круглосуточный магазин за "добавкой". Травмы, в том числе перелом челюсти, пострадавшая женщина могла получить при падении с высоты собственного роста из-за алкогольного опьянения», — рассказал источник издания.

Отмечается, что близкие друзья Гридасовой подтвердили, что врачи обнаружили в ее крови алкоголь, однако скептически отнеслись к версии о запое актрисы. «В крови не только алкоголь, но было еще отравление неизвестным веществом», — добавили они, предположив, что на территорию Апраксиного двора актриса могла попасть после избиения.

«Идеальная соседка! Тихая, воспитанная, умная, общительная женщина. Около года назад у нее умерла пожилая мама, теперь Марина Павловна живет одна», — рассказали соседи Гридасовой.

Ранее актриса пришла в сознание и в первую очередь произнесла слова благодарности всем причастным к ее поискам и спасению.

Российскую актрису Марину Гридасову, ранее считавшуюся пропавшей без вести, нашли во дворе у ее дома на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Отмечается, что 1 мая она вышла из своей квартиры и не вернулась. Артистку обнаружили голой в Апраксином дворе в день пропажи, ее никто не смог опознать, а она сама была без сознания.

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Варвара Кошечкина
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