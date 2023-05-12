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21:58, 12 мая 2023Экономика

В США оценили переговоры по предотвращению дефолта

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер назвала продуктивным диалог по предотвращению дефолта
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала ход переговоров между администрацией и Конгрессом США по предотвращению дефолта в стране. Ее слова приводит ТАСС.

Жан-Пьер оценила диалог по предотвращению дефолта в США и назвала его продуктивным.

«Сотрудники аппаратов [Белого дома и Конгресса] продолжат проводить встречи. Они встречаются сегодня и на выходных. Так что это будет продолжаться», — обещала она.

Представитель американской администрации добавила, что новая встреча президента США Джо Байдена с руководством Конгресса по госдолгу пройдет в начале следующей недели. Она отметила, что дату мероприятия анонсируют, как только на появится.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен оценила сроки наступления дефолта в стране. Согласно ее прогнозу, деньги у Вашингтона закончатся в начале июня. «Есть шанс, что это произойдет 1 июня. Конечно, присутствует значительная неопределенность», — отметила министр. До этого Йеллен предупреждала, что у Минфина заканчиваются способы для предотвращения дефолта в США.

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Марина Совина
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