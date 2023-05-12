Россиянина номинировали на приз лучшему вратарю сезона НХЛ

Игрок «Айлендерс» Сорокин вошел в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин вошел в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Это первая в карьере 27-летнего игрока номинация на «Везина Трофи». Также на приз претендуют швед Линус Улльмарк из «Бостон Брюинс» и американец Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс». Победитель будет объявлен 26 июня на церемонии вручения наград NHL Awards 2023 в Нэшвилле.

В текущем сезоне Сорокин установил личные рекорды по числу побед и матчей в стартовом составе. Также он является лидером лиги по количеству шатаутов. В регулярном чемпионате россиянин занял третье место по проценту отраженных бросков и шестое — по коэффициенту надежности.

В прошлом сезоне обладателем «Везина Трофи» стал другой россиянин — Игорь Шестеркин из «Нью-Йорк Рейнджерс». В борьбе за награду он обошел Юусе Сароса из «Нэшвилл Предаторс» и Якоба Маркстрема из «Калгари Флэймс».