Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карен Хачанов
Сегодня
15:00 (Мск)
Грегуар Баррер
Рим (м)
Анетт Контавейт
Сегодня
12:00 (Мск)
Людмила Самсонова
Рим (ж)
Роман Сафиуллин
Сегодня
15:00 (Мск)
Себастьян Корда
Рим (м)
Лиза Пигато
Сегодня
18:00 (Мск)
Дарья Касаткина
Рим (ж)
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|За 3-е место
Лос-Анджелес Лейкерс
Завтра
05:00 (Мск)
Голден Стэйт Уорриорз
НБА - плей-офф|1/2 финала - Запад. 6-й матч
Эмиль Руусувуори
Завтра
12:00 (Мск)
Даниил Медведев
Рим (м)
Андрей Рублёв
Завтра
12:00 (Мск)
Алекс Молчан
Рим (м)
09:26, 12 мая 2023Спорт

Россиянина номинировали на приз лучшему вратарю сезона НХЛ

Игрок «Айлендерс» Сорокин вошел в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона НХЛ

Фото: Wendell Cruz / USA TODAY Sports / Reuters

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин вошел в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Это первая в карьере 27-летнего игрока номинация на «Везина Трофи». Также на приз претендуют швед Линус Улльмарк из «Бостон Брюинс» и американец Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс». Победитель будет объявлен 26 июня на церемонии вручения наград NHL Awards 2023 в Нэшвилле.

В текущем сезоне Сорокин установил личные рекорды по числу побед и матчей в стартовом составе. Также он является лидером лиги по количеству шатаутов. В регулярном чемпионате россиянин занял третье место по проценту отраженных бросков и шестое — по коэффициенту надежности.

В прошлом сезоне обладателем «Везина Трофи» стал другой россиянин — Игорь Шестеркин из «Нью-Йорк Рейнджерс». В борьбе за награду он обошел Юусе Сароса из «Нэшвилл Предаторс» и Якоба Маркстрема из «Калгари Флэймс».

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Командующий Черноморским флотом рассказал об ударах «Калибрами» по объектам ВСУ
Пьяный полицейский сбил российскую школьницу и скрылся
Москвичка хотела найти мужа через клуб знакомств и потеряла миллионы рублей
В Черноморском флоте заявили о сосредоточении ВСУ на проведении диверсий в Крыму
Россияне нашли способ завозить дорогие автомобили и автозапчасти в страну
В Белоруссии водитель фуры попытался напасть со взрывчаткой на военных
Россиянин схватил за шею проезжавшую на самокате девочку и попал на видео
Стало известно о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Турции
Россияне массово устремились весной в три страны
Подросток оказался заживо погребен в яме на пляже
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.