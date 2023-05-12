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16:48, 12 мая 2023Спорт

Названы эффективные упражнения для уличной тренировки

Тренер Алибаева назвала динамическую планку эффективным упражнением для занятий на улице

Фото: Vera Verano Photo / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Элеонора Алибаева назвала эффективные упражнения для занятий на улице. Ее слова приводит «Чемпионат».

Специалист посоветовала делать джампинг джек — прыжки, при которых нужно одновременно расставлять ноги на ширину бедер и поднимать руки над головой, а затем возвращаться в исходное положение. Также Алибаева рекомендовала выполнять динамическую планку. Исходное положение — упор лежа, тело вытянуто в одну линию. Далее необходимо поочередно быстро поднимать колени к животу.

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Кроме того, Алибаева предложила делать выпады с подъемом ноги вперед. Для этого нужно отвести одну ногу назад, присесть так, чтобы в коленях образовался угол в 90 градусов. Затем, перенеся вес на впереди стоящую ногу, вернуться в положение стоя и поднять согнутую в колене ногу.

Ранее ученые университета Виктории, Великобритания, объяснили преимущества занятий спортом на свежем воздухе. Руководитель исследования Кэтрин Бур рассказала, что тренировки на улице благоприятно влияют на умственные способности.

Дарья Коршунова
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