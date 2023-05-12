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15:18, 12 мая 2023Спорт

В УЕФА прокомментировали возможный перенос финала Лиги чемпионов из Турции

В УЕФА опровергли перенос финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 из турецкого Стамбула
СюжетБеспорядки в Турции

Фото: Валерий Дед / Wikimedia

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали возможный перенос из Турции финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Заявление организации приводит журналист Роб Харрис в Twitter.

В УЕФА опровергли изменение места проведения решающего матча турнира: «Финал Лиги чемпионов 2023 года состоится в Стамбуле, как и было запланировано, 10 июня 2023 года». В организации отметили, что не ведут никаких переговоров на этот счет.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что финальный матч турнира может быть перенесен в Португалию. Отмечалось, что организаторы опасаются массовых беспорядков из-за предстоящих президентских выборов в Турции.

В 2020-м и 2021-м финал Лиги чемпионов уже переносили из Стамбула. Тогда причиной стала пандемия коронавируса.

Дарья Коршунова
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