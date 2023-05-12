В Windows появится больше рекламы

HotHardware: Microsoft добавит рекламные баннеры в настройки Windows

Компания Microsoft начала тестировать рекламные блоки в настройках Windows. Об этом сообщает издание HotHardware.

Журналисты сослались на блогера под ником Albacore, который изучил очередную бета-версию Windows 11. Энтузиаст обнаружил, что Microsoft добавила рекламу в настройки ОС. Баннеры были обнаружены на странице учетной записи — реклама появилась в разделе для входа пользователей в систему.

Специалист отметил, что баннер рекламирует фирменный сервис Microsoft 365. Также автор заметил, что системное уведомление вводит в заблуждение, поскольку выглядит так, словно ОС сообщает об окончании поддержки. Albacore заявил, что в будущих публичных версиях Windows появится больше рекламы.

Журналисты HotHardware отметили, что в настоящий момент рекламу в ОС от Microsoft можно встретить только в меню «Пуск». Авторы не смогли подтвердить, исчезнет ли рекламный баннер, если пользовать примет предложение Microsoft и оформит подписку на сервис.

Microsoft добавила рекламные уведомления в меню «Пуск» для новой версии Windows в конце марта. Журналисты издания BleepingComputer отметили, что в корпорации тестировали функцию рекламных уведомлений в меню «Пуск» по крайней мере с ноября 2022 года.