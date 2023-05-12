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20:53, 12 мая 2023Мир

В Белом доме отказались комментировать слухи о поставках оружия ЮАР в Москву

Координатор Белого дома Кирби не прокомментировал слухи о поставках оружия ЮАР в Москву

Фото: AP

Администрация США отказывается комментировать слухи о том, что Южно-Африканская Республика (ЮАР) поставляет России оружие, о чем ранее говорил американский посол в Претории Рубен Бригети. Об этом пишет ТАСС

«Скажу на этот счет лишь следующее: мы последовательно и решительно призываем [другие] страны не оказывать поддержку войне России», — отметил он.

Кирби добавил, что Вашингтон специально беседовал с представителями других государств, добиваясь отказа от поддержки действий России на Украине. О том, что ЮАР и Москва якобы сотрудничают в военной сфере, самому Кирби не известно.

Бригети ранее обвинил ЮАР в поставках оружия и боеприпасов в Россию. По его словам, США уверены, что во время захода российского судна Lady R на базу ЮАР в декабре 2022 года на его борт погрузили оружие и боеприпасы. МИД ЮАР, как ожидается, выразит протест послу США после его слов о поставках оружия.

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Виктория Кондратьева
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