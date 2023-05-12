Захарова высмеяла отказ Зеленскому в выступлении на «Евровидении-2023»

Мария Захарова высмеяла отказ Владимиру Зеленскому в выступлении на «Евровидении-2023»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о том, что международные вещатели отказались предоставлять президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность выступить с видеообращением в финале музыкального конкурса «Евровидения-2023». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«А вот это напрасно. В этом году он составил бы участникам «Евровидения» достойную конкуренцию», — написала она.

Ранее стало известно, что Зеленскому отказали в выступлении в финале «Евровидения-2023». Представитель Европейского вещательного союза заявил, что конкурс действует в рамках строгих правил и принципов, которые были установлены с момента его создания. Он заявил, что одним из его краеугольных камней является аполитичный характер мероприятия. По его словам, выступление политика противоречило бы правилам «Евровидения».

