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02:39, 12 мая 2023Мир

Захарова высмеяла отказ Зеленскому в выступлении на «Евровидении-2023»

Мария Захарова высмеяла отказ Владимиру Зеленскому в выступлении на «Евровидении-2023»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о том, что международные вещатели отказались предоставлять президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность выступить с видеообращением в финале музыкального конкурса «Евровидения-2023». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«А вот это напрасно. В этом году он составил бы участникам «Евровидения» достойную конкуренцию», — написала она.

Ранее стало известно, что Зеленскому отказали в выступлении в финале «Евровидения-2023». Представитель Европейского вещательного союза заявил, что конкурс действует в рамках строгих правил и принципов, которые были установлены с момента его создания. Он заявил, что одним из его краеугольных камней является аполитичный характер мероприятия. По его словам, выступление политика противоречило бы правилам «Евровидения».

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Марина Совина
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