Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:00, 12 мая 2023Мир

МИД России высказался об ответе на изъятие средств со счетов посольства в Польше

МИД: Россия допускает ассиметричный ответ на блокировку счетов загранучреждений Польши

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Москва допускает введение ассиметричных мер в ответ на незаконное изъятие средств со счетов посольства России в Польше. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что действия Варшавы, заблокировавшей в феврале счета посольства России, противоречат всем правовым нормам. «Подобные вопиющие действия польских властей противоречат как традиционным принципам общения цивилизованных государств, так и всем правовым нормам, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года», — заявила она.

Захарова добавила, что протесты посольства и попытки напомнить властям о международном праве успехом не увенчались, из-за чего в марте 2022 года Москва приняла решение о блокировке счетов посольства Польши в РФ в качестве ответной меры. Представитель внешнеполитического ведомства указала, что 3 марта большую часть хранившихся на счетах российских заграничных учреждений средств перевели на счета региональной прокуратуры в качестве «вещественных доказательств», из-за чего российская сторона по-прежнему не может их использовать.

По словам дипломата, МИД РФ продолжит добиваться справедливости. «Поскольку в дипломатии действует принцип взаимности, польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках. Допускаем и возможность использования в ответ асимметричных мер», — заключила Захарова.

Ранее в Польше раскрыли сумму изъятых у посольства России средств.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Китай анонсировал визит своего спецпредставителя в Россию и на Украину
Международная федерация гимнастики оставила в силе отстранение россиян
Девятилетний воспитанник российского детдома отравился лекарствами и впал в кому
Депутат Госдумы рассказал о попытке дать ему взятку в 50 тысяч евро
Психолог назвала способы распознать паническую атаку
Крупный поставщик нефти вернется на мировой рынок
Одной категории россиян предложили ускорить получение квартир за участие в СВО
Мастер назвал самые нелепые надписи для татуировки
Гузеева ответила на критику словами «на насекомых не обижаюсь»
Президент Литвы заявил о рассмотрении членства Украины в НАТО на саммите альянса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.