МИД России высказался об ответе на изъятие средств со счетов посольства в Польше

МИД: Россия допускает ассиметричный ответ на блокировку счетов загранучреждений Польши

Москва допускает введение ассиметричных мер в ответ на незаконное изъятие средств со счетов посольства России в Польше. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что действия Варшавы, заблокировавшей в феврале счета посольства России, противоречат всем правовым нормам. «Подобные вопиющие действия польских властей противоречат как традиционным принципам общения цивилизованных государств, так и всем правовым нормам, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года», — заявила она.

Захарова добавила, что протесты посольства и попытки напомнить властям о международном праве успехом не увенчались, из-за чего в марте 2022 года Москва приняла решение о блокировке счетов посольства Польши в РФ в качестве ответной меры. Представитель внешнеполитического ведомства указала, что 3 марта большую часть хранившихся на счетах российских заграничных учреждений средств перевели на счета региональной прокуратуры в качестве «вещественных доказательств», из-за чего российская сторона по-прежнему не может их использовать.

По словам дипломата, МИД РФ продолжит добиваться справедливости. «Поскольку в дипломатии действует принцип взаимности, польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках. Допускаем и возможность использования в ответ асимметричных мер», — заключила Захарова.

Ранее в Польше раскрыли сумму изъятых у посольства России средств.