InfoBrics: западные СМИ распространяли дезинформацию о Параде Победы в Москве

Западные СМИ пытались представить сокращение числа военнослужащих и техники на Параде Победы в Москве как показатель военной слабости России, заявил журналист и политолог Лукас Лейрос в статье для портала InfoBrics.

По его мнению, это звучит пропагандистски и необоснованно. Он обвинил западные СМИ в распространении дезинформации. «Недавние масштабные атаки с применением тяжелой артиллерии и элитных подразделений в ряде городов в зоне спецоперации дают понять, что сокращение численности войск на Параде ничего не значит с точки зрения реальной боеспособности», — заявил журналист.

Лейрос заявил, что у российской стороны нет и не может быть такого дефицита в военной технике, который мог бы сказаться на параде. По его словам, западные СМИ нарочно не упомянули настоящую причину сокращения числа военнослужащих и техники на Параде Победы. Он отметил, что Россия проводит специальную военную операцию, и ее военнослужащие выполняют свой долг на передовой. Журналист подчеркнул, что отсутствие в этих условиях грандиозных и масштабных мероприятий логично.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов объяснил причину отсутствия тяжелой техники на Параде Победы в Москве. «Наличие тяжелой техники на параде было бы неуместным, так как сегодня она нужна прежде всего на фронте и в воинских частях», — заявил чиновник. Он добавил, что Парад Победы был полон символизма и важных посылов, в том числе Западу. Рогов назвал верным решение о его проведении.

