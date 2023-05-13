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20:15, 13 мая 2023Мир

Количество умерших от голода адептов кенийской секты достигло 201 человека

Citizen TV: количество жертв культа пастора Маккензи в Кении достигло 201 человека

Фото: Reuters

Поисковые службы в Кении обнаружили еще 22 тела жертв секты Good News International Church, которые умерли от голода. Об этом сообщает Citizen TV.

Представитель правительства кенийского района Малинди рассказал, что новые тела умерших последователей религиозного культа, которым руководил пастор Пол Маккензи, был эксгумированы в субботу, 13 мая. Таким образом, общее количество жертв секты достигло 201 человека. Днем ранее поисковики обнаружили трупы 29 последователей пастора, 12 из которых были детьми. Также был арестован еще один подозреваемый, и теперь за решеткой по обвинению в массовом убийстве находятся 26 человек, включая самого пастора.

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Возглавлявший Good News International Church Пол Маккензи убедил своих адептов, желавших встречи с Иисусом, что этого можно добиться, умерев от голода. Первые сообщения о смертях среди последователей Маккензи появились 13 апреля. Тогда полицейские обнаружили на принадлежащей ему земле четверых заморивших себя голодом адептов, массовое захоронение и еще 11 истощенных мужчин и женщин, шестеро из которых находились в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Канаде был арестован известный духовный наставник, лидер религиозного движения, которого обвинили в многочисленных изнасилованиях женщин. Мужчину обвиняют в четырех преступлениях, совершенных с 2017 по 2021 год.

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Никита Савин
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