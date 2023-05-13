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00:46, 14 мая 2023Спорт

Стал известен новый главный тренер «Челси»

Журналист Романо заявил, что «Челси» возглавит аргентинский тренер Маурисио Почеттино

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Маурисио Почеттино станет новым главным тренером английского футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Как стало известно источнику, 51-летний аргентинский специалист подпишет соглашение с клубом в ближайшее время. Однако официально он присоединится к лондонцам в июне после окончания сезона.

6 апреля исполняющим обязанности главного тренера «Челси» стал Фрэнк Лэмпард. 2 апреля клуб объявил о расторжении контракта с Грэмом Поттером. После исполняющим обязанности главного тренера был Бруно Сальтор.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). На счету команды 43 очка.

Дарья Коршунова
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