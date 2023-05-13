Стал известен новый главный тренер «Челси»
Журналист Романо заявил, что «Челси» возглавит аргентинский тренер Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино станет новым главным тренером английского футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
Как стало известно источнику, 51-летний аргентинский специалист подпишет соглашение с клубом в ближайшее время. Однако официально он присоединится к лондонцам в июне после окончания сезона.
6 апреля исполняющим обязанности главного тренера «Челси» стал Фрэнк Лэмпард. 2 апреля клуб объявил о расторжении контракта с Грэмом Поттером. После исполняющим обязанности главного тренера был Бруно Сальтор.
«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). На счету команды 43 очка.