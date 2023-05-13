Появилось фото последствий удара ВКС России по складу боеприпасов в Хмельницком

«Военное обозрение» показало фото последствий удар по складу боеприпасов в Хмельницком

Появилось фото последствий удара Воздушно-космических сил (ВКС) России по складу боеприпасов в украинском городе Хмельницкий. Кадр показало издание «Военное обозрение».

На опубликованном снимке видно огромный столб дыма и огня, поднимающийся от места попадания ракеты.

Также издание сообщает, что после первого взрыва были слышны и многочисленные повторные хлопки, что может свидетельствовать о детонации боеприпасов.

О том, что в Хмельницкой области был поврежден объект критической инфраструктуры, стало известно ранее 13 мая. Отмечалось, что объект, о котором идет речь, находится за пределами населенных пунктов. Сообщалось, что на месте происшествия работают необходимые службы. На объекте возник пожар.