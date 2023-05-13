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11:33, 13 мая 2023Бывший СССР

Появилось фото последствий удара ВКС России по складу боеприпасов в Хмельницком

«Военное обозрение» показало фото последствий удар по складу боеприпасов в Хмельницком

Фото: @krimcity

Появилось фото последствий удара Воздушно-космических сил (ВКС) России по складу боеприпасов в украинском городе Хмельницкий. Кадр показало издание «Военное обозрение».

На опубликованном снимке видно огромный столб дыма и огня, поднимающийся от места попадания ракеты.

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Также издание сообщает, что после первого взрыва были слышны и многочисленные повторные хлопки, что может свидетельствовать о детонации боеприпасов.

О том, что в Хмельницкой области был поврежден объект критической инфраструктуры, стало известно ранее 13 мая. Отмечалось, что объект, о котором идет речь, находится за пределами населенных пунктов. Сообщалось, что на месте происшествия работают необходимые службы. На объекте возник пожар.

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Марк Леонов
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