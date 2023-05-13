Болельщики ПСЖ освистали Месси перед матчем чемпионата Франции

Болельщики ПСЖ освистали форварда Лионеля Месси перед матчем чемпионата Франции с «Аяччо»

Болельщики «Пари Сен-Жермен» освистали аргентинского форварда Лионеля Месси перед матчем чемпионата Франции. Об этом сообщает «Чемпионат».

Фанаты начали свистеть, когда во время объявления состава на матч 35-го тура с «Аяччо» прозвучала фамилия Месси. При этом фамилию Килиана Мбаппе на стадионе «Парк де Пренс» встретили овациями.

3 мая L’Equipe сообщил, что руководство ПСЖ отказывается продлевать контракт с Месси. Отмечается, что в клубе крайне негативно отреагировали на несогласованную поездку форварда в Саудовскую Аравию.

Контракт Месси с парижской командой рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.