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23:21, 13 мая 2023Спорт

Болельщики ПСЖ освистали Месси перед матчем чемпионата Франции

Болельщики ПСЖ освистали форварда Лионеля Месси перед матчем чемпионата Франции с «Аяччо»

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Болельщики «Пари Сен-Жермен» освистали аргентинского форварда Лионеля Месси перед матчем чемпионата Франции. Об этом сообщает «Чемпионат».

Фанаты начали свистеть, когда во время объявления состава на матч 35-го тура с «Аяччо» прозвучала фамилия Месси. При этом фамилию Килиана Мбаппе на стадионе «Парк де Пренс» встретили овациями.

3 мая L’Equipe сообщил, что руководство ПСЖ отказывается продлевать контракт с Месси. Отмечается, что в клубе крайне негативно отреагировали на несогласованную поездку форварда в Саудовскую Аравию.

Контракт Месси с парижской командой рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Дарья Коршунова
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