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14:26, 13 мая 2023Россия

ВКС России уничтожили украинский Ми-8 под Харьковом

В Минобороны заявили, что ВКС России уничтожили украинский вертолет Ми-8 под Харьковом

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве рассказали, что российские истребили заметили вертолет под Харьковом. ВКС России сбили Ми-8 на подлете к Купянску.

Помимо этого, российские военные уничтожили еще 18 украинских беспилотных летательных объектов. По данным официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российские средства ПВО сбили беспилотники в Харьковской области, а также вблизи Белогоровки, Кременной и Сватово в ЛНР. Несколько беспилотников также было замечено в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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