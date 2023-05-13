ВКС России уничтожили украинский Ми-8 под Харьковом

В Минобороны заявили, что ВКС России уничтожили украинский вертолет Ми-8 под Харьковом

Российские военные уничтожили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве рассказали, что российские истребили заметили вертолет под Харьковом. ВКС России сбили Ми-8 на подлете к Купянску.

Помимо этого, российские военные уничтожили еще 18 украинских беспилотных летательных объектов. По данным официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российские средства ПВО сбили беспилотники в Харьковской области, а также вблизи Белогоровки, Кременной и Сватово в ЛНР. Несколько беспилотников также было замечено в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.