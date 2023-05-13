Минобороны доложило о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны доложило, что ВСУ потеряли до 75 бойцов на краснолиманском направлении

За минувшие сутки военные Украины потеряли еще до 75 бойцов на краснолиманском направлении. О потерях ВСУ доложил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, поражение подразделениям ВСУ было нанесено оперативно-тактической и армейской авиацией, а также огнем артиллерии войск «Центра» — это произошло в районе сел Терны и Григоровка в ДНР, а также вблизи Червоной Дибровы в ЛНР. В итоге уничтожено до 75 украинских военных и две боевые машины пехоты. Помимо этого, российские военные разбили гаубицу «Акация», а также установку «Гвоздика».

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.