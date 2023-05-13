Стало известно о прекращении огня между Израилем и Палестиной

Al-Qahera: Израиль и Палестина согласились прекратить огонь с субботы

Израильская и палестинская стороны согласились прекратить огонь, начиная с 22:00 субботы. Об этом сообщает египетский телеканал Al-Qahera News.

Отмечается, что данное решение принято при египетском посредничестве.

10 мая около 400 ракет выпустили по Израилю из сектора Газа с начала операции «Щит и стрела». Об этом сообщил министр обороны страны Йоав Галлант.

Ранее сообщалось, что Израиль заявил об уничтожении командира радикалов в секторе Газа. Ликвидацию Гали на юге сектора Газа подтвердили и сами радикалы. Как отметили в израильской армии, Гали командовал ракетными силами «Исламского джихада». Там добавили, что он был ответственен за руководство и осуществление ракетных обстрелов территории Израиля.