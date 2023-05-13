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15:18, 13 мая 2023Наука и техника

Названы возможные носители переданных Украине ракет Storm Shadow

Popular Mechanics: возможными носителями ракет Storm Shadow являются Су-24 или Су-27

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Возможными носителями переданных Великобританией Украине ракет Storm Shadow являются тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 или истребитель четвертого поколения Су-27. Об этом пишет обозреватель американского журнала Popular Mechanics Себастьян Роблин.

Из-за значительных размеров и массы Storm Shadow могут попытаться установить на большие, но быстрые бомбардировщики Су-24 или истребители Су-27, уверяет автор.

Обозреватель отказался назвать легкие истребители четвертого поколения МиГ-29 носителями Storm Shadow. По оценке Роблина, запускать британские ракеты самолеты Су-24 или Су-27 будут с малых высот, избегая обнаружения российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).

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В мае редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев в колонке для «Известий» написал, что ракеты Storm Shadow, которые Великобритания решила предоставить Украине, на сверхмалых высотах и большой дальности могут быть незаметны для средств ПВО.

В том же месяце телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников сообщил, что Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

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Иван Потапов
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