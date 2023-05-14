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18:15, 14 мая 2023Спорт

Россияне завоевали золото на чемпионате мира по боксу

Россияне Атаев и Гаджимагомедов завоевали золото на чемпионате мира по боксу-2023

Фото: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports / Reuters

Россияне Шарабутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов завоевали золото на чемпионате мира по боксу 2023 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Атаев, выступающий в весовой категории до 86 килограммов, оказался сильнее азербайджанца Лорена Альфонсо Домингеса раздельным решением судей. В весовой категории до 92 килограммов Гаджимагомедов победил итальянца Азиза Аббеса Мухийдина также раздельным решением судей.

Несколько стран бойкотировали чемпионат мира из-за участия в нем россиян и белорусов. Международная ассоциация бокса (IBA) завела дисциплинарное дело против глав национальных федераций стран, решивших пропустить турнир. Дело открыли в отношении глав ассоциаций США, Канады, Швеции, Чехии и Новой Зеландии.

5 октября IBA допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Андрей Стрельцов
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