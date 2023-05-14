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16:03, 14 мая 2023Спорт

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче РПЛ

«Локомотив» сыграл вничью 1:1 с «Крыльями Советов» в матче 27-го тура РПЛ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 41-й минуте забил форвард хозяев Дмитрий Цыпченко. Затем на 48-й минуте нападающий гостей Вильсон Изидор поразил ворота соперников.

«Локомотив» после 27 игр занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. «Крылья Советов» расположились на 12-й строчке с 26 баллами в активе.

В следующем туре московская команда дома примет «Факел» 20 мая. Самарские футболисты днем позже сыграют на своем стадионе с «Уралом».

Ксения Курашкина
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