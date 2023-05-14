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13:21, 14 мая 2023Россия

Минобороны раскрыло потери ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: уничтожено больше 60 украинских военных на краснолиманском направлении

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

За минувшие сутки на краснолиманском направлении уничтожено больше 60 украинских военных. О потерях ВСУ доложил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что поражение подразделениям ВСУ было нанесено оперативно-тактической и армейской авиацией, а также огнем артиллерии войск «Центра» — это произошло в районе Ямполовки и Григоровки в ДНР, а также вблизи Червоной Дибровы в ЛНР. В итоге уничтожено больше 60 украинских военных.

Помимо этого, разбиты боевая бронированная машина и еще два автомобиля. На этом направлении российские военные также поразили установку «Гвоздика».

В субботу, 13 мая, Минобороны доложило, что ВСУ потеряли еще до 75 бойцов на краснолиманском направлении. Российски военные поразили войска Украины в районе сел Терны и Григоровка в ДНР, а также Червоной Дибровы в ЛНР.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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