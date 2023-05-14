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13:11, 14 мая 2023Экономика

Минсельхоз США спрогнозировал падение производства пшеницы на Украине

Минсельхоз США спрогнозировал падение производства пшеницы на Украине на 21% в 2023 году
СюжетВывоз зерна с Украины:

Фото: Viacheslav Musiienko / Reuters

В Минсельхозе США (USDA) допустили, что в 2023-2024 годах производство пшеницы на Украине сократится на 21 процент по сравнению с 2022-м, или до 16,5 миллиона тонн. Такой прогноз о падении был размещен на сайте американского ведомства.

В Минсельхозе США напомнили, что в прошлом году в стране было произведено 20,9 миллиона тонн пшеницы, годом ранее — 33 миллиона.

Согласно прогнозу американского ведомства, на Украине также ожидается падение показателей производства и других зерновых культур на 16 процентов. В Минсельхозе США предположили, что кукурузы будет собрано 22 миллиона тона, что намного меньше, чем в прошлом году, а ее экспорт упадет до 16,5 миллиона тонны. Ячменя на Украине также будет собрано меньше, чем в 2022 году, — 5,9 миллиона тонн, овса — 350 тысяч тонн.

К основной причиной снижения урожая американское ведомство отнесло продолжающиеся боевые действия на Украине.

Соглашение о вывозе украинского зерна из черноморских портов Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН прошлым летом. Срок его действия несколько раз продлевался, в последний раз — до 18 мая. В Москве были недовольны некоторыми положениями сделки. В частности, Москву не устраивал пункт, который касается устранения преград для экспорта российских удобрений и сельхозпродукции. Россия обещала выйти из соглашения, если этот вопрос не решат.

Ранее стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш передал главе МИД России Сергею Лаврову письмо, адресованное президенту Владимиру Путину. В документе он представил предложения по улучшению, продлению и расширению зерновой сделки.

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Анна Щербакова
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