Зеленский и Шольц встретились с бойцами ВСУ на военной базе в ФРГ

Зеленский и Шольц встретились с бойцами ВСУ на военной базе в немецком Ахене

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем встретился с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время своего визита в Германию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Украинский лидер с немецким коллегой посетили военную базу в Ахене, где обучаются бойцы ВСУ.

«Вместе с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем пообщались с украинскими воинами. Также вручил бойцам государственные награды», — написал президент Украины.

14 мая президент Украины прибыл с необъявленным визитом в Германию. В Берлине его принял коллега Франк-Вальтер Штайнмайер, а после — канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Днем ранее, 13 мая, Зеленский посетил Рим и Ватикан. В столице Италии он встретился с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.